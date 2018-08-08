بدوي : التحقيقات جارية في الاعتداء على مواطن ببجاية والقانون سيطبق بقوته

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية نور الدين بدوي ، الأربعاء، بغليزان أن "التحقيقات جارية" بخصوص حادثة الاعتداء على مواطن بولاية بجاية و"القانون سيطبق بقوته وبصرامة و أن العدالة ستأخذ مجراها".

وأوضح الوزير في تصريح للصحافة على هامش زيارته التفقدية الى ولاية غليزان أن "التحقيقات جارية والقانون سيطبق بقوته وبصرامة والعدالة ستأخذ مجراها في قضية الشاب الذي تعرض الى الاعتداء حتى الموت بولاية بجاية".

وذكر أن "مصالح الامن تكفلت بظاهرة السطو على الشواطئ والحظائر حيث تم اتخاذ الاجراءات اللازمة".

وأشار بدوي في هذا السياق إلى أن أكثر من 100 حالة استغلال للحظائر بصفة غير شرعية قد تم تقديم أصحابها الى العدالة.

ولفت الوزير أيضا إلى أنه تم القيام في ذات الإطار من قبل مصالح الأمن بأكثر من 1.000 عملية مداهمة عبر مختلف شواطئ الوطن في إطار محاربة السطو على الشواطئ حيث تم تقديم المخالفين أمام العدالة في الكثير من الحالات.

وللتذكير فقد لقي مصطاف ينحدر من ولاية الوادي مصرعه إثر حادث اعتداء تعرض له مؤخرا بأحد شواطئ ولاية بجاية.

المصدر : الاذاعة الجزائرية /وأج