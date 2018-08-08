حجار يشدد على توفير بنك المعلومات الإلكتروني لكل أفراد الأسرة الجامعية مجانا

أكد وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الطاهر حجار، الأربعاء بباتنة، على ضرورة إتاحة الفرصة لجميع أفراد الأسرة الجامعية للاستفادة من بنك المعلومات الإلكتروني المتوفر بالجامعة.

وأوضح حجار لدى إشرافه على تدشين مشروع 2000 مقعد بيداغوجي جديد بكلية الطب بجامعة باتنة 02 الشهيد مصطفى بن بولعيد، أن الجامعة الجزائرية تتوفر على بنك معلومات إلكتروني معتبر بكل اللغات والتخصصات يتضمن مختلف العناوين والكتب من مختلف دول العالم ما يستدعي حسبه "ضرورة إتاحته للجميع".

وأكد الوزير بأن الولوج إلى بنك المعلومات الإلكتروني سيكون بصفة مجانية للأساتذة والطلبة الجامعيين ،مبرزا أن الطالب وبمجرد استلامه بطاقته الجامعية سيمنح له رمز للولوج بالمجان إلى بنك المعلومات للاستفادة مما فيه والاستعانة به في تطوير وتحسين معارفه.

وصرح الوزير بعين المكان بأنه سيتم تدعيم مخابر 15 كلية طب عبر الوطن من بينها كلية باتنة بتجهيزات جديدة من نماذج لجسم الإنسان تحاكي الواقع لإتاحة الفرصة للطلبة بالتطبيق الجيد خلال فترة تكوينهم قبل الانتقال إلى جسم الإنسان العادي.

وفيما يتعلق بمطلب استحداث تخصص طب الأسنان بجامعة باتنة، أعطى الوزير تعليمات إلى مسؤولي الجامعة لإعداد ملف مفصل وتحويله إلى مصالح الوزارة للنظر في إمكانية فتح هذا التخصص خاصة بعدما تقدم والي الولاية عبد الخالق صيودة بمقترح يتضمن إمكانية استغلال مقر قديم لإحدى الهيئات العمومية بعد تهيئته لاحتضان هذا التخصص.

220 ألف طالب أكدوا قبولهم للتخصصات التي وجهوا إليها حتى صبيحة اليوم الثاني

وأكد الطاهر حجارأن ما مجموعه 220 ألف طالب جديد أكدوا قبولهم للتخصصات التي وجهوا إليها وهذا حتى صبيحة اليوم الثاني من مرحلة تثبيت التسجيلات المتواصلة.

وأوضح حجار في لقائه مع الصحافة بكلية الحقوق بجامعة باتنة 1 الحاج لخضر أن هذا العدد من الطلبة المؤكدين للتخصصات الموجهين إليها هم من أصل 276 ألف طالب جديد برسم الموسم الجامعي 2018/2019 معني بالعملية .

وبعدما شدد على أن الهدف الذي يتم العمل عليه حاليا هو الاستجابة لرغبات الطلبة وتحسين عملية التوجيه والتسجيل, ذكر الوزير أن ما نسبته 70 بالمائة من الطلبة الجدد تمت تلبية رغبتهم الأولى , واصفا هذه النسبة ب"الكبيرة".

وأضاف وزير التعليم العالي والبحث العلمي بأنه إلى جانب العدد الكبير من الطلبة الحاصلين على الرغبة الأولى فإن ما يفوق نسبة 10 بالمائة من الطلبة الجدد تم تلبية رغبتهم الثانية وهو ما يمثل حسبه نسبة مرتفعة جدا (مجموع 80 بالمائة) لرضى الطلبة على التخصصات التي اختاروها.