كأس العرب للأندية البطلة (ذهاب الدور الـ32) : إتحاد الجزائر يعود بفوز(1-0) ثمين من كربلاء

تغلب فريق اتحاد الجزائر أمام مضيفه القوة الجوية العراقي بنتيجة (1-0) الشوط الاول (0-0)، اليوم الاربعاء بمدينة كربلاء العراقية، لحساب ذهاب الدور 32 لكأس العرب للأندية البطلة لكرة القدم.

وسجل هدف اللقاء المهاجم الشاب أيمن محيوس في الدقيقة (73).

وتجرى مباراة الاياب يوم الأحد 9 سبتمبر بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

من جهته يلاقي فريق مولودية الجزائر نادي الرفاع البحريني يوم غد الخميس بمدينة عيسى التي تبعد بحوالي 10 كلم على العاصمة المنامة (سا 00ر17 بتوقيت الجزائر).

أما بالنسبة لوفاق سطيف, ممثل الجزائر الثالث في هذه المنافسة، فقد ضمن تأشيرة تأهله الى الدور ال16 على حساب العين الاماراتي (1-2 ذهاب، 0- 1 اياب).