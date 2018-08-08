كولومبيا تعلن اعترافها بدولة فلسطين

اعلن الرئيس الكولومبي مانويل سنتوس، اعتراف بلاده بدولة فلسطين وذلك قبل أيام من انتهاء ولايته.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية أن السيد رياض المالكي وزير الخارجية الفلسطيني الذي يزور العاصمة بوغوتا حاليا, قد تسلم رسالة من الرئيس الكولومبي خلال استقباله له الاربعاء تفيد بأنه قرر الاعتراف بدولة فلسطين.

وأبلغ الرئيس سانتوس وزير الخارجية الفلسطيني أن هذا الاعتراف هو قرار مستحق وضرورة واجبة من كولومبياي مشيرا إلى أن الرئيس المنتخب الجديد ايفان دوكي قد أكد موافقته على هذا القرار.

وكانت كولومبيا الدولة الوحيدة في قارة أمريكا الجنوبية التي امتنعت عن الاعتراف بدولة فلسطين لكن بقرارها الجديد أصبحت كل دول أمريكا الجنوبية معترفة بدولة فلسطين .

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج