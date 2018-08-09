"سيال" تطلق الأيام التحسيسية "اليد في اليد" بشواطئ الجزائر وتيبازة

تطلق مؤسسة المياه والتطهير للجزائر "سيال"، هذا الخميس، على مستوى شواطيء ولايتي تيبازة والجزائر العاصمة، فعاليات الطبعة الخامسة للأيام التحسيسية " اليد في اليد" للحفاظ على الشريط الساحلي والبيئة المائية، وتستمر حتى السادس سبتمبر المقبل.

وخلال هذه التظاهرة سيجوب الشباب المجندون الشواطئ لتحسيس المصطافين بأهمية وضرورة المساهمة في الحفاظ على البيئة وخصوصا الأوساط المائية والشريط الساحلي.

وأوضح رئيس دائرة الإتصال الخارجي لمؤسسة سيال عادل بابو في تصريح للقناة الإذاعية الأولى أن الطبعة الحالية ستميزها استعمال التكنولوجية الرقمية لتحسيس المواطنين الذين لم يحالفهم الحظ أن يكونوا معنا في الشواطيء لتوعيتهم بضرورة حماية البيئة والمسطحات المائية، مشيرا إلى أن الفيديو سيتم نشره لاحقا على حسابات الشركة بمواقع التواصل الإجتماعي.

وأضاف،أن الإختيار وقع هذا العام على ثماني دوائر من الولايتين غرار شرشال وسطاوالي وحسين داي وقوراية وداموس وغيرها، مشيرا إلى هذه المناطق لم تحظ بنشاط الشركة في الطبعات السابقة.

المصدر:الإذاعة الجزائرية