استشهاد ثلاثة فلسطينيين في قصف اسرائيلي على قطاع غزة

استشهد 3 فلسطينيين فجر هذا الخميس بينهم امرأة حامل وطفلتها الرضيعة فيما أصيب 12 آخرون بجروح قصف إسرائيلي استهدف مواقع متفرقة في قطاع غزة .

وأعلنت وزارة الصحة استشهاد أم وطفلتها (سنة ونصف), وإصابة زوجها بجروح بين متوسطة وخطيرة جراء استهداف طائرات الاحتلال لمنطقة الجعفراوي بالمحافظة الوسطى.

وحسب المصادر لا زالت الطواقم الطبية في مستشفى شهداء الأقصى تجري تدخلات طبية للحالة المصابة فيما وصلت إلى مستشفيات القطاع 12 إصابة وصف اثنتين منها بالخطيرة.

كما استشهد منتصف الليلة الماضية شاب فلسطيني في قصف إسرائيلي شمال غزة.

من جهتها تصدت أجنحة المقاومة الفلسطينية للعدوان الاسرائيلي بإطلاق عشرات قذائف الهاون والصواريخ المحلية صوب المواقع العسكرية والمستوطنات الاسرائيلية المتاخمة للقطاع .

وحذرت فصائل المقاومة الفلسطينية الاحتلال الاسرائيلي من التمادي بعدوانه على المدنيين الفلسطينيين مطالبة المجتمع الدولي بلجم هذا العدوان وتوفير الحماية للفلسطينيين.