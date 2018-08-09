ارتفاع أرباح الشركة الوطنية للتأمين بـ 4 % خلال سنة 2017

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للتأمين (SAA) الى 3,25 مليار دينار بارتفاع قدره 4 بالمائة مقارنة بسنة 2016 (3,1 مليار دينار) حسبما أفاد به بيان للشركة.

و بلغ رقم أعمال الشركة نحو 26,527 مليار دينار في 2017 مسجلا تراجعا طفيفا (- 1,29 بالمائة) مقارنة برقم أعمال سنة 2016 و الذي بلغ 28,875 مليار دينار استنادا الى ارقام الحسابات الاجتماعية لسنة 2017 و التي تمت المصادقة عليها خلال الجمعية العامة العادية , للشركة, يضيف ذات المصدر.

وأضاف المصدر ان الارقام المحققة خلال سنة 2017 تبرز و بشكل جلي استقرار في حجم مجموع التراكمات مقارنة بالنتائج المسجلة في 2016.

و باستثناء فرع التأمينات الفلاحية فقد ساهمت كل الفروع التأمينية الأخرى في استقرار رقم أعمال الشركة التي تحافظ على الريادة في السوق الوطني للتأمينات بحصة تقدر بـ 22 بالمائة , حسب ذات البيان.

و تعزز النتائج المحققة من طرف الشركة خلال العام 2017 من خياراتها الاستراتيجية و تشجعها على مواصلة مساعي التطوير في اطار خطة 2016-2018 لعصرنة انظمة التسيير و الاعلام و الخدمات الموجهة للزبائن مع العمل على ضمان تسوية كل ملفات تعويض الاضرار في أحسن و أقرب الآجال يضيف بيان الشركة الوطنية للتأمين.