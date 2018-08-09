Facebook يعلن عن إضافة ألعاب الواقع المعزز لتطبيق Messenger

قرر موقع فيس بوك Facebook جلب ميزة ترفيه جديدة لمستخدميه، إذ بدأ إضافة ألعاب الواقع المعززAR الاجتماعية داخل دردشة ماسنجر Messenger.

و حسب تقرير لموقع Phonearena الهندى فإن ألعاب AR الجديدة للدردشة المرئية تتميز بوضع متعدد اللاعبين بحيث يمكنك اللعب مع ما يصل إلى ستة أشخاص فى المرة الواحدة، وتتوفر لعبتان لمستخدمى ماسنجر ابتداءً من هذا الخميس ، ولكن سيتم إضافة اثنين فقط فى وقت قريب جدًا.

ولاختبار أول لعبتين اجتماعيتين، يجب عليك التأكد من أن لديك أحدث إصدار من ماسنجر، ثم فتح محادثة حالية والضغط على رمز الفيديو فى الزاوية العلوية اليمنى من الشاشة، ثم الضغط على زر النجمة لاختيار إحدى ألعاب AR المتوفرة فى الوقت الحالى.