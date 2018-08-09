الجزائر "ترحب" بعرض المبعوث الاممي هورست كوهلر حول زيارته الاخيرة الى المنطقة

اعربت الجزائر عن "ترحيبها" بالعرض الذي قدمه الممثل الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية هورست كوهلر حول زيارته الاخيرة الى المنطقة، حسبما اكده الخميس الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف مشيرا الى ان هذا العرض قد "استقبل بارتياح" من قبل جميع اعضاء مجلس الامن الدولي.

و كان المبعوث الاممي للصحراء الغربية قد عقد اجتماعا الاربعاء بمجلس الامن حول جولته الاقليمية الاخيرة التي تهدف الى بعث المفاوضات بين جبهة البوليساريو و المغرب المتوقفة منذ سنة 2012.

واكد الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية على "دعم الجزائر لجهود الامم المتحدة و السيد كوهلر بصفته المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء الغربية".

كما اعرب بن علي شريف عن "استعداد الجزائر للتعاون كما فعلت دوما مع الامم المتحدة من اجل تسوية مسالة الصحراء الغربية طبقا للقانون الدولي واللوائح السديدة لمجلس الامن الدولي التي تضمن للشعب الصحراوي ممارسة حقه في تقرير المصير"

و من المرتقب ان يعلم الرئيس الالماني الاسبق مجلس الامن الدولي ب"اخر نشاطاته" التي قام بها في اطار المسار الاممي،, حسبما اشارت اليه اجندة مجلس الامن لشهر أوت

ويتعلق الامر بالاجتماع الثاني لهورست كوهلر منذ تعيينه كمبعوث شخصي للأمين العام الاممي للصحراء الغربية و يأتي ايضا في اقل من شهرين بعد جولته الى المنطقة حيث اجرى محادثات مع طرفي النزاع الا وهما جبهة البوليساريو و المغرب والبلدين المراقبين موريتانيا و الجزائر

المصدر : الإذاعة الجزائرية/وأج