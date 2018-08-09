كأس العرب للأندية البطلة /ذهاب الدور ال32/ : مولودية الجزائر تطيح بالرفاع البحيري خارج القواعد 2-1

تفوق فريق مولودية الجزائر على مضيفه الرفاع البحريني بنتيجة (2-1) الشوط الاول (1-1)، هذا الخميس، بمدينة عيسى التي تبعد بحوالي 10 كلم عن عاصمة البحرين، المنامة، لحساب ذهاب الدور 32 لكأس

العرب للأندية البطلة لكرة القدم.

وسجل ثنائية المولودية كل من وليد درارجة في الدقيقة (3) و عبد الرحمان بورديم (58)،بينما وقع علي حرم، الهدف الوحيد للفريق البحريني (د 39).

وتجرى مباراة الإياب يوم الثلاثاء 28 سبتمبر المقبل بملعب 5 جويلية الأولمبي بالجزائر العاصمة.

من جهته، أحرز اتحاد الجزائر فوزا ثمينا خارج الديار على نادي القوة الجوية العراقي بنتيجة (1-0), أما بالنسبة لوفاق سطيف، ممثل الجزائر الثالث في هذه المنافسة، فقد ضمن تأشيرة تأهله الى الدور ال16 على حساب العين الاماراتي (1-2 ذهاب, 0- 1 اياب).

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج



