ميلة: وكالة سياحية وهمية تسلب 100 راغب بالحج 6 ملايير سنتيم

تم كشف وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء (غرب ميلة) تورط القائمون عليها في الاحتيال على عدد كبير من الأشخاص الذين اعتمدوا عليها من الراغبين في أداء مناسك الحج لهذا الموسم, حسبما علم الخميس من مصالح أمن الولاية.

وأوضح المصدر أن "المتورطين في القضية وهم رجل وامرأتان تم تقديمهم أمام الجهات القضائية المختصة أمام محكمة ميلة بتهمة النصب والاحتيال على الأشخاص" عن طريق وكالة سياحية وهمية ببلدية وادي النجاء على أساس أنها فرع لوكالة مقرها الأصلي بولاية جيجل, مبرزا بأن الضحايا وهم من الراغبين في أداء مناسك الحج قاموا بتسليم الوكالة الوهمية جوازات سفرهم والمبالغ المالية المطلوبة مقابل الخدمات.

من جهتها وبعد تأسسها كطرف مدني في القضية , صرحت مديرية السياحة لولاية ميلة " عدد الجوازات التي استلمتها هذه الوكالة الوهمية الـ100 جوازا " مضيفة بأنه " وفقا لما ورد في جلسة تقديم المتورطين في القضية أمام النيابة فقد تم حجز 6 جوازات سفر كانت بحوزتهم كما تم حجز مبلغ مالي يفوق 04 مليون دج".

وأشارت مصالح مديرية السياحة بأن هذه الوكالة الوهمية كانت تعمل تحت غطاء مكتب أعمال مقره ببلدية وادي النجاء وأن أعوان المديرية المحلية للسياحة تمكنوا من كشف ممارسة هذا المكتب لمهام الوكالة السياحية لمرتين متتاليتين شهري مارس وابريل المنقضيان ما استدعى- يضيف المصدر- إعداد ملف لمتابعة القائمين عليه قضائيا لكون هذا النشاط يخص الوكالات السياحية المعتمدة فقط.

المصدر: الإذاعة الجزائرية