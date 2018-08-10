وفــاة المجــاهد محمــد الصــالــح يحيــاوي

توفي فجر الجمعة المجاهد العقيد محمد الصالح يحياوي بالمستشفى العسكري بعين النعجة (الجزائر العاصمة) بعد مرض عضال كابده لمدة سنوات حسب ما علم من وزارة المجاهدين.

وسيوارى المرحوم المجاهد محمد الصالح يحياوي الثرى بعد صلاة الجمعة بمقبرة سيدي يحيى (حيدرة) بالجزائر العاصمة، بطلب من عائلته.

وكان المرحوم المجاهد يحياوي الذي وافته المنية عن عمر ناهز 81 سنة من الرعيل الأول لمجاهدين جيش التحرير الوطني ، حيث التحق بالثورة سنة 1956 و كان عضوا في قيادتها ومقربا من الرئيس الاسبق العقيد هواري بومدين .

تقلد المرحوم عدة مناصب عليا في الحكم بعد الاستقلال بحيث كان عضوا بمجلس الثورة من 1965 الى غاية 1977 , و في هذه الفترة عين على رأس بالأكاديمية العسكرية المتعددة الأسلحة بشرشال التي ادارها من 1968 الى غاية 1977 و هي السنة التي عينه فيها الرئيس الراحل هواري بومدين على رأس حزب جبهة التحرير الوطني كأمين عام له.

وحسب بعض المناضلين الذين سايروا المرحوم محمد الصالح يحياوي عندما كان امينا عاما لحزب جبهة التحرير الوطني فان الفقيد عرف بحنكته الكبيرة في التسيير وادارة المواقف السياسة على السواء و بتواضعه بين اوساط المناضلين وكان خطيبا مفوها.

المصدر: الإذاعة الجزائرية/وأج