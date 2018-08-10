كشف وتدمير مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى

كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي أمس الخميس، مخبأين للجماعات الإرهابية بعين الدفلى، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الـدفاع الـوطـني هذا الجمعة.

وأوضح ذات البيان انه"في إطار مكافحة الإرهابي كشفت ودمرت مفرزة للجيش الوطني الشعبي يوم 09 أوت 2018، بعين الدفلى/ن.ع.1 مخبأين(02) للجماعات الإرهابية".

وأضاف المصدر أن"مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بإن أمناس/ن.ع.4 تمكنت، في إطار محاربة الجريمة المنظمة من ضبط مبلغ مالي بقيمة (28880000) دينار جزائري تم الاستيلاء عليه من مركز بريد مدينة الدبداب الأسبوع الفارط.

للإشارة، فإن التحقيق لا يزال جاري قصد الوقوف على جميع حيثيات هذه العملية الإجرامية واسترجاع باقي المبلغ".

وأشار ذات البيان من جهة أخرى انه"بكل من الوادي وبسكرة/ن.ع.4ي أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي ثلاثة (03) مهربين وضبطت ثلاث (03) شاحنات و(64) قنطار من مادة التبغ في حين أوقفت مفارز أخرى بكل من تمنراست وبرج باجي مختار/ن.ع.6ي ثمانية (08) مهربين وضبطت أربع (04) مركبات رباعية الدفع و(3,779) أطنان من المواد الغذائية ومعدات التنقيب عن الذهب".

ومن جهة أخرىي--كما أضاف بيان وزارة الدفاع --"أحبطت مفارز للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات متفرقة بكل من سوق أهراس وتبسة والطارف/ن.ع.5ي محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ(11379) لتري،فيما أوقف عناصر الدرك الوطني بكل من وهران وتلمسان/ن.ع.2ي تاجري (02) مخدرات وضبطت (07,7) كيلوغرام من الكيف المعالج.

كما تم توقيف (13) مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من سعيدة والنعامة والأغواط".

المصدر : واج