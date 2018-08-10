وصول الحجاج المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج

وصل ليلة لخميس إلى الجمعة إلى مكة المكرمة (المملكة العربية السعودية) الحجاج المتكفل بهم من طرف رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة وذلك وسط أجواء من الفرحة العارمة.

وقد تم استقبال هؤلاء الحجيج بفندق"دار الخليل الرشد"بمكة المكرمة من طرف المنسق العام للبعثة الجزائرية للحج، المدير العام للديوان الوطني للحج والعمرة، يوسف عزوزة، بمعية المطوف السعودي. وحسب الشروحات المقدمة فإن هؤلاء الحجاج ينتمون إلى عائلات معوزة وأسر محدودة الدخل بالإضافة إلى عدد آخر من المقيمين بدور الأشخاص المسنين التابعة لوزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة.

ويحظى الحجاج بمرافقة وبتكفل تام من طرف طاقم إداري وطني مزود بأجهزة طبية لازمة وبحصة من الأدوية فضلا عن عدد من المرشدين والمرشدات، هذا وقد عبر الحجاج لدى وصولهم عن جزيل شكرهم وامتنانهم للرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وبالمناسبة أوضح المنسق العام للبعثة بأن عدد الحجاج من هذه الفئة بلغ 118 حاجا وحاجة سيحظون بتأطير وبرعاية تامة من طرف طاقم تابع لكل من وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة و الديوان الوطني للسياحة والأسفار واصفا مبادرة رئيس الجمهورية ب"اللفتة الكريمة" التي تضاف ، كما قال- إلى عديد المبادرات المماثلة تجاه فئات المسنين والمرضى والمعوزين.