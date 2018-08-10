كأس أمم إفريقيا للكبريات-2018 : المنتخب الجزائري في المجموعة الأولى

أسفرت عملية سحب القرعة للدورة الـ 23 لكأس أمم إفريقيا لكرة اليد للسيدات، عن وقوع منتخب الجزائر في المجموعة الأولى رفقة تونس،الكاميرون، كوت ديفوار والسنغال.

ويشارك في الطبعة الـ 23 من كأس إفريقيا للأمم المقررة بين 2 و 18 ديسمبر 2018 بالكونغو عشرة منتخبات، قسمت على مجموعتين كالآتي :

المجموعة الأولى:

تونس - الكاميرون - كوت ديفوار - السنغال -الجزائر

المجموعة الثانية:

أنغولا - كونغو - كونغو الديمقراطية -غينيا - المغرب

ويذكر أن المنتخبات الثلاثة الأولى في الترتيب النهائي ستتأهل إلى مونديال طوكيو في ديسمبر 2019.

المصدر : الإذاعة الجزائرية / واج