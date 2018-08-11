المحترف الأول /الجولة 1/: حامل اللقب يتعثر(1-1) بميدانه أمام النصريــة

تعثر حامل اللقب، شباب قسنطينة، في بداية موسم 2018-2019، بتعادله بميدانه أمام نصر حسين داي بنتيجة (1-1)، الشوط الأول (0-0) في اللقاء الافتتاحي للموسم، جمع بينهما مساء اليوم الجمعة بملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة.

وافتتح ''السنافر'' النتيجة عبر اللاعب قدور بلجيلالي في الدقيقة 80 ولكن الزوار عدلوا الكفة بفضل اللاعب الشاب محمد نوفل خاسف في الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع.

بعد هذه المباراة, ينفرد شباب قسنطينة و نصر حسين داي مؤقتا بصدارة الترتيب بنقطة واحدة لكل فريق في انتظار استكمال هذه الجولة يوم غدا السبت و الثلاثاء 14 أوت.

نتيجة جزئية/الجمعة:

شباب قسنطينة - نصر حسين داي (1-1)

السبت 11 أغوت :

أولمبي المدية - مولودية بجاية (00ر17 سا)

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة (00ر17 سا )

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة (00ر19 سا) دون جمهور

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس (00ر20 سا)

مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج (00ر21 سا)

الثلاثاء 14 أوت :

اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت (00ر21 سا)

يبرمج لاحقا :

مولودية الجزائر - نادي بارادو (00ر20 سا).

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج