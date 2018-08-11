حوادث المرور: وفاة 14 شخصا وإصابة 57 أخرين بجروح خلال ال48 ساعة الأخيرة

لقي 14 شخصا مصرعهم وأصيب 57 آخرون بجروح متفاوتة في 16 حادث مرور سجلت عبر مناطق مختلفة من الوطن خلال ال48 ساعة الماضية،حسب حصيلة كشفت عنها هذا السبت مصالح الحماية المدنية.

وقد سجلت أثقل حصيلة على مستوى ولاية قسنطينة بوفاة خمسة أشخاص وإصابة شخص آخر بجروح في حادثي مرور منفصلين، يتمثل الأول في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريف الولائي رقم 13 ببلدية عين عبيد، والثاني في اصطدام بين سيارة سياحية وشاحنة بالطريق السيار شرق-غرب بالمكان المسمى عين خيوطي، بلدية ديدوش مراد.

وخلال نفس الفترة، سجلت وحدات الحماية المدنية 5638 تدخل بمناطق مختلفة من الوطن على إثر تلقي مكالمات استغـاثة من طرف مواطنين تتعلق بحوادث المرور، الحوادث المنزلية، الإجلاء الصحي، إخمــاد الحرائق والأجهزة الأمنية.

وفاة 6 أشخاص غرقا في البحر وفي المجمعات المائية خلال ال48 ساعة الماضية

توفي ستة أشخاص غرقا في البحر وفي المجمعات المائية خلال ال48 ساعة الماضية،حسب ما كشفت عنه اليوم مصالح الحماية المدنية.

وأوضح المصدر ذاته أن الأمر يتعلق بطفل توفي غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى واد غزلات، بلدية منصورة (غرداية)، شخصين (2) توفيا غرقا ببركة مائية بالمكان المسمى بير الرخمة، بلدية راس الميعاد، دائرة سيدي خالد (بسكرة)،شخص توفي غرقا بسد مائي بسيدي حمد، بلدية مفتاح (البليدة)، طفل لقي مصرعه غرقا بأحد الأودية بالمكان المسمى عين زبيبة (تمنراست) وشخص آخر توفي غرقا بشاطئ الكهوف العجيبة بزيامة منصورية (جيجل)، كما تدخلت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة من اجل إخماد ستة حرائق مختلفة بكل من تيزي وزو، مستغانم، عين الدفلى، تندوف والبليدة.

المصدر: واج