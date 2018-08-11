إرهابي خطير يسلم نفسه إلى السلطات العسكرية بتمنراست

سلم الإرهابي الخطير المسمى"آبزو عيسى"المدعو"سلطان ولد بادي"، نفسه هذا السبت إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة،حسب ما أورده بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأوضح ذات المصدر أنه "في سياق الجهود التي تبذلها مختلف وحدات قواتنا المسلحة في إطار مكافحة الإرهاب، سلّم الإرهابي الخطير المسمى +آبزو عيسى+ المدعو +سلطان ولد بادي+ نفسه، اليوم السبت 11 أوت 2018، إلى السلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة وبحوزته بندقية رشاشة من نوع FM ومخزن ذخيرة مملوء ومسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف و250 طلقة من مختلف العيارات".

وأضاف البيان أن الإرهابي"كان قد التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل سنة 2006 ويعد من أبرز مسؤوليها".

وتأتي هذه العملية--يضيف نفس المصدر-- لتعزز"حصيلة النتائج الإيجابية المحققة في إطار مكافحة الإرهاب، كما تشهد على نجاعة مختلف المساعي الهادفة إلى القضاء على ظاهرة الإرهاب في بلادنا".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج