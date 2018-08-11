المحترف الأول/ الجولة الأولى/: شباب بلوزداد ينهزم أمام جمعية عين مليلة بالغياب (3-0)

انهزم فريق شباب بلوزداد بالغياب في لقائه ضد جمعية عين مليلة (3-0)،هذا السبت برسم الجولة الأولى للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم.

وانتظر حكم اللقاء بصيري،الـ 15 دقيقة القانونية لإعلان غياب فريق شباب بلوزداد عن اللقاء حيث لم يتمكن من مواجهة الضيف جمعية عين مليلة بملعب 20 أوت 1955 (الجزائر)، بسبب عدم دفع تكاليف حقوق الانخراط لدى الرابطة للموسم الكروي الجديد 2018-2019،فضلا عن عدم دفع تكاليف تأمين اللاعبين.

كما لم تقدم إدارة فريق "العقيبة" الملفات الطبية للاعبي الفريق الرديف (أقل من 21 سنة) الذين كانوا من المفروض أن يواجهوا الصاعد الجديد.

وحضر في غرفة تغيير الملابس، سبعة لاعبين فقط من شباب بلوزداد الذين يمتلكون الإجازات رفقة المدرب سي الطاهر شريف الوزاني، ومساعده لطفي عمروش، كما أن مصالح بلدية بلوزداد لم تطبع التذاكر الخاصة بالمقابلة لعلمها بعدم إجرائها، مع تسجيل غياب تام لرئيس الشباب محمد بوحفص وباقي المسيرين.

وبالإضافة إلى الخسارة بالغياب، توجد إمكانية تعرض شباب بلوزداد إلى خصم ثلاث نقاط من رصيده في الترتيب العام، وهو القرار الذي"سيتخذه جهاز تشريعي أو هيئة من الرابطة أو الاتحادية"، حسب القوانين المعمول بها في تسيير بطولة الرابطة المحترفة الأولى (المحور 4، المادة 77).

من جهة أخرى، لم يتمكن صاحب كأس الجزائر 2016-2017 من استلام إجازات اللاعبين الجدد المنتدبين خلال فترة الانتقالات الصيفية --وهو السبب الذي كان سيدفعه إلى اللعب بالفريق الرديف-- جراء تراكم الديون على مستوى غرفة تسوية المنازعات والتي تتجاوز 10 ملايين دينار (مليار سنتيم).

وتحدث رئيس الرابطة المحترفة عبد الكريم مدوار يوم الخميس خلال ندوة صحفية عن ديون الأندية المحترفة وعلى رأسها شباب بلوزداد، قائلا: "ديون شباب بلوزداد بلغت 49 مليون دينار (9ر4 مليار سنتيم) إلى غاية تاريخ 31 مايو 2018، لتصل 12 مليار سنتيم بنهاية شهر يوليو 2018".

المصدر: الإذاعة الجزائرية / واج