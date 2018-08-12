وزارة العمل تعلن تقديم صب منح ومعاشات المتقاعدين

أعلنت وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي عن صب منح ومعاشات التقاعد ابتداء يوم الثلاثاء المقبل، وذلك تحسبا للعيد الأضحى.

وقالت الوزارة إنه :" بمناسبة عيد الأضحى، تعلم الوزارة المستفيدين من منح ومعاشات التقاعد، أنه سيتم دفع المعاشات عبر مختلف آليات صرف المعاشات سواء بالنسبة للحسابات البريدية أو الحسابات البنكية"

كما أضافت أن صب المعاشات بالنسبة إلى المتقاعدين الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي 20 و22 سيكون هذا الثلاثاء الـ 14 أوت فيما سيحصل المتقاعدون الذين كانوا يتقاضون معاشاتهم يومي الـ 26 و الـ 26 أوت يوم الأربعاء الـ 15 أوت.