الناخبون الماليون يدلون بأصواتهم في الدورة الثانية في انتخابات الرئاسة

يتوجه الناخبون في مالي اليوم الاحد الى صناديق الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسة التي من المتوقع أن يفوز فيها الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا بولاية جديدة .

وحصل كيتا على 41 في المئة من الأصوات في الدورة الأولى التي جرت الشهر الماضي مقابل نحو 18 في المئة لسيسي وهو وزير مالية سابق والزعيم الرئيسي للمعارضة.

وشاب الانتخابات هجمات مسلحة وحوادث أمنية أخرى أدت إلى تعطيل نحو خمس مراكز الاقتراع وقد يؤدي التهديد بوقوع أعمال العنف إلى الحد من مشاركة الناخبين اليوم الأحد.

ورغم النتائج السيئة التي حققها قال سيسي أول امس الجمعة لإذاعة "إر إف إي" الفرنسية إنه قادر على "إحداث تحول في النتائج خلال الدورة الثانية" مضيفا "لست قلقا بشأن وجودي في مركز متأخر لأنني أعرف أن الفارق ناجم عن التزوير".

وأعلن مرشحان خاسران هما رجل الأعمال عليو أبو بكر ديالو ورئيس الوزراء السابق شيخ موديبو ديارا اللذان حلا في المرتبتين الثالثة والرابعة الخميس الماضي أنهما لن يدعما أيا من المرشحين في الدورة الثانية.

ويأمل المجتمع الدولي بأن يعيد الفائز إحياء اتفاق يعود للعام 2015 ترى فيه مالي الدولة المهمة في منطقة الساحل المضطربة حجر الزاوية لتحقيق السلام.