ثلاثة ارهابيين يسلمون انفسهم بتمنراست

سلم ثلاثة إرهابيين أنفسهم، اليوم الأحد، للسلطات العسكرية بتمنراست خلال عملية مكنت أيضا من استرجاع ثلاثة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاثة مخازن ذخيرة مملوءة، حسب ما أفاد به بيان لوزارة الدفاع الوطني.

وأفاد البيان أنه "في إطار مكافحة الإرهاب ومواصلة لجهود قوات الجيش الوطني الشعبي، سلم ثلاثة (03) إرهابيين أنفسهم، صباح اليوم 12 أوت 2018، للسلطات العسكرية بتمنراست بالناحية العسكرية السادسة".

ويتعلق الأمر بكل من "برزقي أحمد الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2009 وسيود حمزة المدعو +أبو يوسف+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014 و زواويد مصطفى المدعو +أبو عبد الرحمان+ الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2014".

وقد مكنت هذه العملية ايضا من استرجاع "ثلاثة (03) مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف وثلاثة (03) مخازن ذخيرة مملوءة".

وأضاف البيان أن "هذه النتائج النوعية تعكس مرة أخرى نجاعة الاستراتيجية المتبناة من طرف القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي من خلال مختلف المساعي والمبادرات قصد اجتثاث ظاهرة الإرهاب من بلادنا".