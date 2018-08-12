عبد الغني زعلان : دخول نظام GSM-R للسكك الحديدية حيز الخدمة بدءا من سبتمبر المقبل

12/08/2018 - 16:03

كشف وزير الأشغال العمومية و النقل عبد الغني زعلان  عن تزويد شبكة السكك الحديدية بنظام  إشارة و اتصالات رقمي للقطارات  (GSM-R) سيدخل حيز الخدمة بدءا من العاشر سبتمبر المقبل، بين خطي تقرت و بسكرة كمرحلة أولى على أن يعمم في باقي محطات السكك الحديدية عبر الوطن.

وأوضح وزير الأشغال العمومية خلال زيارة  تفقدية قادته إلى المديرية العامة للسكك الحديدية و منشآتها، أن نظام جي أس أم أغ الذي سيدخل حيز الخدمة بداية الشهر المقبل بين خطي تقرت و بسكرة يعد من الأنظمة المتطورة المؤمنة معتمدة إلى حد الآن من طرف  70 دولة، مشيرا إلى أنه سيتم تعميم استخدامه عبر شبكة السكك الحديدية بهدف تفادي وقوع الحوادث.

و في سياق آخر، شدد عبد الغني زعلان على أهمية تكوين الموارد البشرية لصيانة قطارات الضواحي، مبرزا أن من شروط اقتناء العتاد و القطارات من الشركات الأجنبية ضمان التكوين المتواصل للموارد البشرية المحلية و مرافقتها لإكتساب الخبرة .

للإشارة، فقد دشن الوزير ميناء جاف بالرويبة لتخزين الحاويات موصول بشبكة  السكك الحديدية لنقل البضائع. 

المصدر:الإذاعة الجزائرية

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اقتصاد

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