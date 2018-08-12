طواف رواندا (دراجات): الجزائري لعقاب يفوز بالمرحلة الثامنة و الأخيرة والرواندي موجيشا بالقميص الأصفر

فاز الدراج الجزائري عز الدين لعقاب من المجمع البترولي بالمرحلة الثامنة و الأخيرة لطواف روندا للدراجات التي جرت اليوم الأحد بكيغالي على مسافة 82 كلم, فيما نال الرواندي ساموال موجيشا القميص

الأصفر للنسخة العاشرة للمنافسة.

فبعد فوزه بالمرحلة الأولى التي جرت في مسلك مغلق برواماقانا, جدّد لعقاب انجازه بقطع خط الوصول فائزا بالمرحلة الأخيرة في ظرف 2سا 06 د 20 ثا, متقدما الإسباني دافيد لوزانو (تيم نوفو نورديسك) و الرواندي ديدييه مونزانيزا اللذين سجلا نفس التوقيت.

في الترتيب العام للنسخة العاشرة, أنهى لعقاب طواف رواندا في المركز الرابع متأخرا ب 1د 20 ثا عن الفائز بالطواف, الرواندي موجيشا (ديمونسيون داتا).

هذا الفوز بمرحلة هو الرابع للدراج الجزائري الذي شارك أربع مرات في طواف رواندا.

المصدر: وأج