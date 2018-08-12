فيضانات: وحدات الحماية المدنية تتدخل لامتصاص المياه داخل الأحياء والمنازل بعدة ولايات

تدخلت مصالح الحماية المدنية، خلال ال24 ساعة الأخيرة, للقيام بعمليات امتصاص المياه داخل الأحياء والمنازل في عدد من الولايات المتضررة من الفيضانات المنجرة عن التقلبات الجوية الأخيرة .

وأوضح بيان لمصالح الحماية المدنية أن عمليات امتصاص المياه شملت ولايات تمنراست, ميلة, أم البواقي, غرداية, سيدي بلعباس, البيض, قالمة, قسنطينة والنعامة, كما تم في ذات الإطار توزيع 147 خيمة على المتضررين ببلدية عين قزام بولاية تمنراست.

وفي نفس السياق, قامت مصالح الحماية المدنية لولاية البيض بإنقاذ 04 اشخاص كانوا على متن سيارة جرفتهم مياه واد لكبور ببلدية عين العراك, لتبقى حركة المرور صعبة في تلك المنطقة, خاصة على مستوى الطريق الوطني رقم 47 إثر فيضان واد لكبور.

وبولاية النعامة, يبقى الطريق الوطني رقم 06 صعب المسلك إثر ارتفاع منسوب واد محيسرت ببلدية عين الصفراء, وكذلك الحال بالنسبة للطريق الوطني رقم 13 الذي يبقى صعب المسلك بحي 100 مسكن ببلدية تنيرة بولاية سيدي بلعباس إثر ركود مياه الأمطار.

المصدر الإذاعة الجزائرية