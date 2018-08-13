الجزائر تدين الاعتداء الارهابي على دورية امنية في الاردن

أدانت الجزائر "بشدة "الاعتداء الارهابي الذي استهدف يوم الجمعة الماضي دورية امنية في الاردن، معربة عن تضامنها مع الحكومة الاردنية.

و قال الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية عبد العزيز بن علي شريف اليوم الاحد "ندين بشدة الاعتداء الارهابي الذي استهدف دورية أمنية اردنية في مدينة الفحيص و نتقدم بتعازينا لأهل الشهيد الذي سقط جراء هذا التفجير الإجرامي".

و اضاف "كما نعرب عن تضامننا مع الحكومة والشعب الأردني الشقيق".

واكد السيد بن علي شريف "إن الجزائر التي عانت من ويلات الإرهاب الذي هزمته لوحدها بفضل تضحيات شعبها وقواتها الأمنية وحكمة قيادتهاي تعلم يقينا بأن القضاء على هاته الآفة واقتلاع جذورها ‏لا يمكن أن يتأتى إلا بتضافر جهود كل مكونات المجتمع الدولي و كل الفاعلين الدوليين من خلال العمل ضمن استراتيجية متضامنة ي موحدة ومتكاملة".

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية





