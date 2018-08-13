70 بالمائة من الحجاج الجزائريـيــن وصــلوا إلى البـقــاع المقـدســة

بلغ عدد الججاج الجزائريين الذين وصلوا إلى البقاع المقدسة الـ 70 بالمائة أين تم استقبالهم في ظروف جد حسنة ، بالنظر إلى العمل التحضيري والتنسيقي الذي باشرته بعثة الحج الجزائرية مع السلطات السعودية.

وأكد عمر بافالولو مسؤول البعثة الاعلامية الجزائرية بالبقاع المقدسة في تصريح للاذاعة الجزائرية هذا الاثنين أن الحجاج الجزائريين في صحة جيدة ويتلقون العلاج التام منذ وصول الرحلة الاولى إلى مكة، مشيرا إلى أن 70 بالمائة من الحجاج الجزائريين يتواجدون بمكة المكرمة بينما سيكتمل العدد خلال الايام المقبلة ليجدوا استقبالا بجدة وبمكة المكرمة يليق بمقام الحج.

وفي السياق كشف بافالولو عن انطلاق قافلة تحسيسية عليمة اليوم تجوب عدة فنادق إقامة الحجاج الجزائريين تحت شعار " المشقة تجلب التيسير بين ضوابط الشارع وتحديات الواقع" بمشاركة ثلة من العلماء الجزائريين يشرفون على ندوات لفائدة ضيوف الرحمن الجزائريين ، فضلا عن قافلة أخرى تؤطرها مرشدات جزائريات موجهة للنساء .

وأكد اللمتحدث ذاته أن الدولة والبعثة الجزائرية تحاول كل يوم الرفع من مستوى الخدمات وتحسين أداء الأفاواج الجزائرية وتعالج مجمل النقائص في جلسات مكثفة منوها بتجاوب السلطات السعودية .

المصدر : الإذاعة الجزائرية