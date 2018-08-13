ميترو الجزائر: استلام ثالث قاطرة جديدة هذا الاثنين

سيتم استلام ثالت قاطرة جديدة لشركة مترو الجزائر اليوم الاثنين بعد وصولها الى ميناء الجزائر, حسبما افاد به بيان لمؤسسة ميترو الجزائر.

ابلغت وزارة الاشغال العمومية والنقل ومؤسسة ميترو الجزائر مستخدمي ميترو الجزائر أنه سيتم استقبال ثالت قاطرة جديدة للميترو ، هذا الاثنين، بحسب المصدر ذاته.

و تذكر مؤسسة مترو الجزائر ان عمليات استقبال قاطرات المترو متواصلة وفقا للرزنامة المحددة مع المصنع "كاف" و هذا بمعدل قاطرة كل شهر مند 24 جوان 2018 ،تاريخ استلام اول قاطرة.

للتذكير فان مترو الجزائر سيتعزز ب 12 قاطرة جديدة من انتاج اسباني و هذا في اطار توسيع الخط الاول (1) لمترو الجزائر من اجل تلبية الطلب على حاجيات النقل بالعاصمة. واضاف البيان أن القاطرات المنتجة في اسبانيا من طرف المصنع "كاف" يتم تسليمها لمؤسسة ميترو الجزائر بمعدل قاطرة واحدة شهريا .

المصدر : الاذاعة الجزائرية/وأج