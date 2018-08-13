تسخير قرابة 51 ألف تاجر عبر الوطن لضمان المداومة خلال أيام العيد الاضحى

قررت وزارة التجارة تسخير ما يقارب 51 ألف تاجر عبر كل ولايات الوطن لضمان المداومة خلال أيام عيد الأضحى ما يمثل زيادة تقدرب 47 بالمئة مقارنة بالعام الماضي، حسبما افاد به اليوم الاثنين بيان

للوزارة.

و من بين 50.806 تاجر معني بالمداومة خلال ايام عيد الاضحى تم تجنيد 5.506 مخبزة و 33.013 تاجر مواد غذائية عامة و خضر و فواكه و 11.949 تاجر من مختلف النشاطات التجارية الاخرى و 462 وحدة انتاجية (136 ملبنة و 283 مطحنة و 43 وحدة انتاج للمياه المعدنية .

كما تم تسخير 2.219 عون رقابة لضمان السير الحسن لبرنامج المداومة، و مراقبة التجار المعنيين بهذا الامر على غرار المذابح و اسواق الجملة للخضر و الفواكه.

و أكد الامين العام بوزارة التجارة السيد شريف عوماري على هامش الاجتماع الذي ترأسه مع المدراء الجهويين للتجارة اليوم الاثنين لمناقشة كيفيات وضع مخطط برنامج المداومة خلال عيد الاضحى القادم حيز التنفيذ على ضرورة تحسيس التجار لاستئناف النشاط مباشرة عقب العيد، تطبيقا لأحكام القانون الجديد المتعلق بشروط ممارسة النشاطات التجارية ل 10 يونيو 2018.

كما ألح ذات المسؤول على أهمية متابعة اعوان الرقابة لضرورة احترام التجار لبرنامج المداومة، موجها تعليمات للمدراء الجهويين للتجارة باشراك كل المتدخلين لإعلام المواطنين بالإجراءات المتخذة من طرف الوزارة عن طريق وسائل الاعلام و تعليق قائمة التجار المعنيين بالمداومة على مستوى مقرات البلديات و كذا مقرات مديريات التجارة الولائية و نشرها في المواقع الالكترونية للمديريات اضافة الى استعمال مواقع التواصل الاجتماعي في العملية التحسيسية.

كما ناقش المشاركون في هذا الاجتماع موضوع التموين المنتظم للمستهلكين بالمواد الغذائية خاصة الواسعة الاستهلاك و كذا ارتفاع اشعار المواد الغذائية لاسيما البطاطا اضافة الى مخطط اليقظة المتعلق بالتسممات الغذائية .

و في هذا الصدد اعطى السيد عوماري تعليمات صارمة لتدعيم مخطط الرقابة لاسيما عن طريق الفرق المختلطة تجارة-فلاحة على مستوى الولايات لتفادي تخزين البطاطا و المضاربة في اسعارها و اعادة تفعيل مخطط اليقظة و التدخل المتعلق بالتسممات الغذائية.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية