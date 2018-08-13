الرابطة الأولى موبيليس: معاقبة فريق شباب بلوزداد بخسارة اللقاء وخصم ثلاث نقاط من رصيده

أقرت لجنة الانضباط التابعة للرابطة المحترفة لكرة القدم بمعاقبة فريق شباب بلوزداد بخسارته للمباراة التي تغيب عنها أمام الضيف جمعية عين مليلة، برسم الجولة الاولى من بطولة الرابطة الاولى لكرة القدم موبيليس، مع خصم ثلاث نقاط من رصيده، حسبما أعلنته الهيئة اليوم الاثنين على موقعها.

كما غرمت الهيئة نفس النادي بمبلغ واحد مليون دينار جزائري مضيفة أن النادي العاصمي سيحرم من حصته من مداخيل حقوق البث التلفزي المتعلقة بهذه المقابلة.

وفيما يتعلق بغياب الفرق الرديفة في مباريات شباب بلوزداد جمعية عين مليلة، أمل بوسعادة-رائد القبة، اتحاد الحراش -نجم مقرة، فقد أقرت اللجنة فوز اندية جمعية عين مليلة وامل بوسعادة ونجم مقرة.

وغاب فريق شباب بلوزداد عن المباراة التي كانت مقررة امام الضيف جمعية عين مليلة يوم السبت بملعب 20 اوت 1955 بالعاصمة، حيث انتظر الحكم الرئيسي بصيري مدة 15 دقيقة القانونية قبل ان يتأكد من غياب تشكيلة "العقيبة"، بسبب عدم دفع ادارة النادي البلوزدادي لحقوق المشاركة في الموسم الجديد 2018-2019 اضافة الى عدم تأمين لاعبيه. كما لم تتقدم ادارة الشباب، المتوج بكأس الجزائر لسنة 2017، الملفات الطبية الخاصة بلاعبيها الاكابر وعناصر الرديف قبل مواجهة الفريق الضيف.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية