كرة القدم /الرابطة الأولى (الجولة الأولى) :النتائج والهدافون

13/08/2018 - 23:13
رياضة
النتائج و الهدافون عقب إجراء اللقاء المتأخر
مولودية الجزائر - نادي بارادو (1-1), سهرة اليوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس".
الاثنين :
مولودية الجزائر 1 : درارجة (د 80 ض.ج)
نادي بارادو 1 : نعيجي (د 65)
الجمعة :
شباب قسنطينة 1: بلجيلالي (د 80)
نصر حسين داي 1: خاسف (د 90+3)
السبت :
أولمبي المدية 2: شكريط (د 54) و سامر (د 56 ض.ج)
مولودية بجاية 4: سماحي (د 40, د 73), توري (د 69) و قادري (د 90 ض.ج)
شباب بلوزداد : 0
جمعية عين مليلة : 3 (بالغياب)
شبيبة القبائل : 0
شبيبة الساورة : 0
وفاق سطيف 3: ربيعي (د 29), غشة (د 48) و جابو (د 57)
اتحاد بلعباس: 0
مولودية وهران 1 : ناجي (د 59 ض.ج)
أهلي برج بوعريريج 1 : مفتاحي (د 1)
الثلاثاء
(سا 00ر21) : اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت.