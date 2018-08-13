كرة القدم /الرابطة الأولى (الجولة الأولى) :النتائج والهدافون

13/08/2018 - 23:13

 

 النتائج و الهدافون عقب إجراء اللقاء المتأخر 

مولودية الجزائر - نادي بارادو (1-1), سهرة اليوم الاثنين لحساب الجولة الأولى من بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس".

 الاثنين :

 مولودية الجزائر  1 : درارجة (د 80 ض.ج)

نادي بارادو  1 :  نعيجي (د 65)

 الجمعة :

 شباب قسنطينة 1: بلجيلالي (د 80)

نصر حسين داي 1: خاسف (د 90+3)

 السبت :

 أولمبي المدية 2: شكريط (د 54) و سامر (د 56 ض.ج)

مولودية بجاية 4: سماحي (د 40, د 73), توري (د 69) و قادري (د 90 ض.ج)

 شباب بلوزداد : 0

جمعية عين مليلة : 3 (بالغياب)

 شبيبة القبائل : 0

شبيبة الساورة : 0

 وفاق سطيف 3: ربيعي (د 29), غشة (د 48) و جابو (د 57)

اتحاد بلعباس: 0

 مولودية وهران 1 : ناجي (د 59 ض.ج)

أهلي برج بوعريريج 1 : مفتاحي (د 1)

 الثلاثاء

 (سا 00ر21) : اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت.

 

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