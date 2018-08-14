بوعلاق للإذاعة : المخيم الكشفي العربي فرصة لتنمية روح الوطنية وتعزيز الانتماء للأمة العربية

تحتضن الجزائر في الفترة الممتدة بين الخامس والعشرين أوت الجاري والخامس سبتمبر المقبل فعاليات الطبعة الثانية والثلاثين للمخيم الكشفي العربي تحت شعار * الحلم العربي* بمشاركة أزيد من ألف فتاة وفتى من الحركة الكشفية من ثمانية عشر دولة عربية.

كشف القائد العام للكشافة الإسلامية الجزائرية محمد بوعلاق في حوار لإذاعة جيل أف أم عن برنامج الطبعة الثانية والثلاثين للمخيم الكشفي العربي الذي تستضيفه الجزائر للمرة الثالثة في تاريخها بعدما احتضنته سنتي 68 و84 في القرية الافريقية بسيدي فرج، حيث ستكون للشباب العربي زيارات وجولات عديدة في العاصمة، البليدة وتيبازة من أجل التعرف على الأماكن التاريخية والسياحية ومظاهر التنمية التي عرفتها الجزائر بفضل الأمن والاستقرار الذي عرفته منذ سنوات عديدة.

المصدر: الإذاعة الجزائرية