عيد الأضحى :SNTF تسطر برنامجا خاصا للخطوط الطويلة

سطرت الشركة الوطنية للنقل بالسكك الحديدية، برنامجا خاصا لسير قطارات الخطوط الطويلة للمسافرين يمتد من 17 أوت الى 9 سبتمبر، من أجل تلبية طلب الزبائن بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

و يتميز هذا البرنامج بتعزيز حركة القطارات بعربات اضافية و تشغيل قطارات جديدة عبر الخطوط الأكثر طلبا.

و خلال اليوم الأول من العيد, الذي سيصادف الثلاثاء 21 أوت 2018 سيتم وفقا لهذا البرنامج الخاص تعليق حركة قطارات المسافرين خلال الصبيحة ليتم استئناف الحركة بشكل طبيعي ابتداء من الساعة الحادية عشر (11سا).

الى جانب هذاي سيتم تطبيق اجراء أمني واحترازي على مستوى شبكة الشركة عبر الوطن.

و سيتم تعزيز خط آغا (الجزائر العاصمة) -وهران عبر القطار العادي الذي ينطلق على الساعة 6 و 10 د (الوصول على 11سا25د ) و كذا الرحلة التي تنطلق على

12سا30د (الوصول على 17سا54د).

أما بالنسبة للرحلات عبر "قطارات الرفاهية" فيما يخص نفس الخط (العاصمة-وهران) فستتعزز الحركة بالنسبة للرحلتين اللتين تنطلقان على التوالي

على الساعة 10سا (الوصول على الساعة 14سا و 09د) و على الساعة 17سا (الوصول على 21سا09د).

كما سيتعزز هذا الخط بقطار رفاهية مباشر ينطلق على الساعة 15سا(الوصول لوهران على 19سا) و قطار مماثل آخر ينطلق على 8سا (الوصول على 12سا) و هي الرحلة التي ستعزز بقطار اضافي ينطلق على 8سا30د كل سبت و اثنين و أربعاء.

أما فيما يخص الاتجاه المعاكس لنفس الخط أي وهران-آغا (الجزائر العاصمة)

فسيتم تعزيز الحركة عبر القطار العادي الذي ينطلق على الساعة 6سا (الوصول للعاصمة على الساعة 11ساو 15د) و الذي ينطلق على الساعة 12سا و 30د (الوصول

على الساعة 18سا) علما ان هذا القطار سيواصل رحلته نحو محطة القطارات بالعاصمة.

و فيما يتعلق بخط وهران-آغا على متن قطار الرفاهية فتم برمجة رحلتين على الساعة 10سا (الوصول على الساعة 14 و07د) و على الساعة 17سا ( الوصول على الساعة 21سا و 07د).

أما الرحلات عبر قطار الرفاهية المباشر عبر نفس الخط فقد قررت الشركة تعزيز الرحلة التي تنطلق على 15سا (الوصول على 19سا) و تلك التي تنطلق على 8 سا (الوصول على 12سا) اضافة الى تجنيد قطار اضافي ينطلق على 8سا30د كل أحد و ثلاثاء و خميس.

و بخصوص الخط الجزائر- عنابة على متن قطار الليل, فقد تم تعزيز الرحلة التي تنطلق على الساعة 19 و 40د (الوصول على الساعة 5سا و 38 د ) اضافة الى الرحلة عنابة اتجاه العاصمة التي تنطلق على الساعة 20سا20د ( الوصول على الساعة 6سا و 26د).

و بالنسبة لخط وهران-بشار على قطار ليلي سيتم تعزيز الرحلة المبرمجة على 19سا40د ( الوصول على 5سا) فيما ستقتصر حركة القطار المبرمج على 22سا40د (الوصول على 8سا15د) على ايام السبت و الاثنين و الأربعاء.

أما الخط المعاكس (بشار-وهران) عبر القطار الليلي فسيتم تعزيز الرحلة التي تنطلق على 19سا (الوصول على 5سا) بينما يقتصر سير القطار المبرمج على 22سا (الوصول على 7سا25د) على أيام الأحد و الثلاثاء و الخميس.

أما الخط الجزائر-قسنطينة عبر قطار الرفاهية المبرمج على 7سا25د (الوصول على 14سا49د) و كذا الخط المعاكس (قسنطينة-الجزائر) بالنسبة للرحلة المبرمجة على 6سا40د (الوصول على 13سا25د) فستتواصل الحركة عبرهما بشكل عادي.

المصدر: ;وكالة الأنباء الجزائرية