مصرع 22 شخصا في حادث انهيار جسر للسيارات شمالي إيطاليا

لقي 22 شخصا مصرعهم في حادث انهيار جسر للسيارات ، اليوم الثلاثاء، في مدينة جنوة شمالي إيطاليا حسب ما أفاد نائب وزير البنية الأساسية والنقل الايطالي ادواردو ريكسي.

و قال المسؤول نفسه " للاسف أؤكد مقتل 22 شخصا و الحصيلة مرشحة للارتفاع".

وكان مدير هيئة الطوارئ الصحية في /جنوة/ فرانشيسكو بيرمانو قال في تصريحات نقلتها وسائل الاعلام المحلية بأن " هنالك عشرات القتلى" الذين سقطوا في حادث انهيار جزئي لجسر "موراندي" المعلق الكائن فوق أحد الطرق السريعة التي تقطع إقليم /ليغوريا/ بكامله حتى الحدود الفرنسية.

واعتبر أن أبعاد الحادث "هائلة", وسط توقعات بأن يكون عدد الضحايا أكبر خاصة أن هنالك عشرات الأشخاص الذين وقعوا من أعلى الجسر ومنهم من لا يزال تحت

الأنقاض حيث تجري عمليات لانتشالهم.

كما قال بيرمانو إن فرق الإنقاذ بمقاطعتي /لومبارديا/ و/بييمونتي/ تشارك في عمليات انتشال القتلى والمصابين, مثلما وضعت السلطات المحلية جميع المستشفيات على أهبة الاستعداد, مؤكدا أنه من الصعب التصريح بالعدد الإجمالي للضحايا في الوقت الراهن.

يذكر أن جسر "موراندي" الذي تم افتتاحه في عام 1967, خضع لأعمال إعادة هيكلة وصيانة عام 2016.

المصدر: وكالات