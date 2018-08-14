إحالة أزيد من 43 متورط في تهريب الآثار أمام العدالة و استرجاع أكثر من 4400 ممتلك ثقافي

تم إحالة 43 متورط في جريمة المتاجرة غير المشروعة في الممتلكات الثقافية و تهريب الأثار أمام العدالة خلال السداسي الأول من هذه السنة مع استرجاع 4427 ممتلكا ثقافياي حسبما أفاد به اليوم الثلاثاء بيان صادر عن ديوان وزارة الثقافة.

و قد تم توقيف هؤلاء المتورطين و استرجاع هذا الكم من الممتلكات الثقافية بفضل التنسيق المحكم بين مختلف القطاعات المعنية و يقظة أسلاك الأمن الوطنيي يضيف البيان.

و قد أشادت وزارة الثقافة بهذه الجهود التي "تعكس يقظة و احترافية أسلاك الأمن الوطني في محاربة الجريمة", منوهة في ذات الوقت ب"أهمية دور المجتمع المدني و المواطنين في التعاون مع مصالح الأمن و القطاعات المسؤولة للحد من استنزاف الموروث الثقافي الوطني الذي يشكل إرهابا في حق الذاكرة الثقافية

الوطنية".

المصدر: وزارة الثقافة