الجزائر تدين الاعتداء الإرهابي الذي استهدف دورية للدرك ببوركينا فاسو

أدانت الجزائر اليوم الثلاثاء الاعتداء الإرهابي الذي استهدف يوم السبت الماضي دورية للدرك الوطني في شرق بوركينا فاسو،معربة عن تضامنها مع الحكومة البوركينابية.

و صرح الناطق باسم وزارة الشؤون الخارجية ، عبد العزيز بن علي شريف إننا ندين الاعتداء الإرهابي الدموي الذي استهدف يوم السبت 11 أغسطس 2018 دورية للدرك البوركينابي في شرق البلاد مخلفا ستة قتلى من عناصرها.

و أضاف إننا ننحني لتضحية عناصر الدرك الذين قتلوا فيما كانوا يؤدون واجبهم خدمة لبلدهم و نقدم تعازينا و مواساتنا و تضامننا لعائلاتهم و حكومة و شعب بوركينا فاسو الصديق.

و خلص السيد بن علي شريف إلى القول بأننا نظل على قناعة بان شراسة و همجية الإرهابيين لن تزيد الا من عزيمة هذا البلد الصديق و جميع بلدان قارتنا في مواصلة مواجهة و محاربة هذه الآفة إلى غاية القضاء عليها كليا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية