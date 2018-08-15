كرة القدم - الرابطة الاولى /الجولة الأولى - لقاء متأخر : فوز اتحاد الجزائر على دفاع تاجنانت 3-1

تغلب اتحاد الجزائر على دفاع تاجنانت بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 (الشوط الأول : 0-1), سهرة اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي (الجزائر) في ختام الجولة الأولى من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس".

وسجل أهداف المباراة كل من عبد الرحمن مزيان (د 48) و برانس إيبارا (د 71) و زكريا بن شعة (د 83) لأصحاب الأرض بينما كان "الدفاع" السباق لافتتاح باب التسجيل عن طريق حمزة دمان في الشوط الأول (د 9).

وافتتح الموسم الكروي الجديد 2018-2019 يوم الجمعة حيث كانت النتائج على النحو التالي:

شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-1

أولمبي المدية - مولودية بجاية 2-4

شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة 0-3 (بالغياب)

شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 0 -0

وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 3-0

مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج 1-1

مولودية الجزائر - نادي بارادو 1-1

الثلاثاء :

اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت 3-1

الترتيب نقاط لعب

1. وفاق سطيف 3 1

--. جمعية عين مليلة 3 1

--. مولودية بجاية 3 1

--. اتحاد الجزائر 3 1

5. شباب قسنطينة 1 1

--. نصر حسين داي 1 1

--. شبيبة القبائل 1 1

--. شبيبة الساورة 1 1

--. مولودية وهران 1 1

--. أهلي برج بوعريريج 1 1

--. مولودية الجزائر 1 1

--. نادي بارادو 1 1

13. أولمبي المدية 0 1

--. اتحاد بلعباس 0 1

--. دفاع تاجنانت 0 1

16. شباب بلوزداد -3 1

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي الذي أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة أمس الاثنين.