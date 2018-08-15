كرة القدم - الرابطة الاولى /الجولة الأولى - لقاء متأخر : فوز اتحاد الجزائر على دفاع تاجنانت 3-1

تغلب اتحاد الجزائر على دفاع تاجنانت بنتيجة 3 أهداف مقابل 1 (الشوط الأول : 0-1), سهرة اليوم الثلاثاء بملعب عمر حمادي (الجزائر) في ختام الجولة الأولى من عمر بطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم "موبيليس".
وسجل أهداف المباراة كل من عبد الرحمن مزيان (د 48) و برانس إيبارا (د 71) و زكريا بن شعة (د 83) لأصحاب الأرض بينما كان "الدفاع" السباق لافتتاح باب التسجيل عن طريق حمزة دمان في الشوط الأول (د 9).
وافتتح الموسم الكروي الجديد 2018-2019 يوم الجمعة حيث كانت النتائج على النحو التالي:
شباب قسنطينة - نصر حسين داي 1-1
أولمبي المدية - مولودية بجاية 2-4
شباب بلوزداد - جمعية عين مليلة 0-3 (بالغياب)
شبيبة القبائل - شبيبة الساورة 0 -0
وفاق سطيف - اتحاد بلعباس 3-0
مولودية وهران - أهلي برج بوعريريج 1-1
مولودية الجزائر - نادي بارادو 1-1
الثلاثاء :
اتحاد الجزائر - دفاع تاجنانت 3-1
الترتيب نقاط لعب
1. وفاق سطيف 3 1
--. جمعية عين مليلة 3 1
--. مولودية بجاية 3 1
--. اتحاد الجزائر 3 1
5. شباب قسنطينة 1 1
--. نصر حسين داي 1 1
--. شبيبة القبائل 1 1
--. شبيبة الساورة 1 1
--. مولودية وهران 1 1
--. أهلي برج بوعريريج 1 1
--. مولودية الجزائر 1 1
--. نادي بارادو 1 1
13. أولمبي المدية 0 1
--. اتحاد بلعباس 0 1
--. دفاع تاجنانت 0 1
16. شباب بلوزداد -3 1
ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي الذي أعلنت عنه رابطة كرة القدم المحترفة أمس الاثنين.