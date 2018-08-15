رئيس جمعية الدباغين الجزائريين للإذاعة: استغلال جلود الأضاحي ستنعش الصناعة الجلدية بالجزائر

قال رئيس قسم دعم المؤسسات الصغيرة و المتوسطة بوزارة الصناعة والمناجم مراد عريف إن الوزارة أطلقت حملة نموذجية تحت شعار "تطوير و ترقية القطاع الإقتصادي" في اطار مجهودات الحكومة لتنويع الإقتصاد الوطني و ترقية الصادرات خارج المحروقات.

و لدى نزوله ضيف على القناة الأولى، أوضح مراد عريف أن الحملة التي اطلقتها وزارة الصناعة ستخص هذه السنة مجال الجلود و الدباغة، حيث تهدف إلى جمع 800 ألف جلد أضحية عبر ست ولايات من الوطن ( الجزائر، وهران، قسنطينة، جيجل،باتنة،سطيف) .

ووفي سياق متصل، أردف قائلا : " لقد و قع الاختيار مع مختلف الفاعلين الاقتصاديين في مختلف الشعب على فرع الجلود لما لها من ميزات تنافسية و عوامل تمكنها من التطورو التصدير".

من جهتهم، استحسن الفاعلون في مجال الدباغة مبادرة جمع جلود الأضاحي كونها ستدر أرباحا كبيرة على المؤسسات التي تنشط في المجال.

وبالمناسبة رحب رئيس جمعية الدباغين الجزائريين و مدير عام مؤسسة الجزائرية للجلود و مشتقات الجلود توفيق بركاني، بهذه المبادرة مشيرا إلى أهميتها في إنعاش صناعة الجلود في الجزائر،

المصدر :الإذاعة الجزائرية