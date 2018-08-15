التدخين السلبي في مرحلة الطفولة يضاعف خطر الإصابة بالتهاب المفاصل عند الكبر

حذرت دراسة أمريكية حديثة من أن التعرض للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة قد يزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويد عند الكبر.

وأوضحت هذه الدراسة التي أنجزها باحثون من جامعة أوكسفورد الأمريكية أن الأطفال الذين تعرضوا للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة تزايد لديهم خطر الإصابة بالتهاب المفاصل بنسبة 40 في المائة مقارنة بأقرانهم ممن لم يتعرضوا للتدخين السلبي.

وللتحقق من العلاقة بين التدخين والتعرض للتدخين السلبي في مرحلة الطفولة وخطر الإصابة بالتهاب المفاصل الروماتويد راقب الباحثون 98 ألف و995 من المتطوعين في دراسة طويلة الأجل. وأعد الفريق استبيانا للمشاركين بالإضافة إلى فحوصات دورية لتشخيص التهاب المفاصل الروماتويد كل سنتين إلى ثلاث سنواتي ووجدوا أن المدخنين البالغين كانوا أكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

وكانت دراسات سابقة كشفت أن التدخين السلبي الذي يتعرض له الأطفال في المنزلي يمكن أن يجعلهم أكثر عرضة لخطر الإصابة باضطراب نقص الانتباه وفرط الحركة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية