المنتخب الجزائري يحافظ على المركز ال66 في ترتيب الفيفا

حافظ المنتخب الجزائري لكرة القدم على المركز ال66 عالميا برصيد 1351 نقطة في التصنيف الشهري للمنتخبات الصادر اليوم الخميس عن الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، والذي شهد عودة المنتخب الفرنسي بطل العالم في مونديال روسيا 2018 إلى صدارة الترتيب.

على الساحة الإفريقية يحتل ''الخضر'' المرتبة ال12 خلف تونس (المرتبة ال24)، السنغال (المرتبة ال24)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (المرتبة ال37)، غانا (المرتبة ال45)، المغرب (المرتبة ال46)، الكاميرون (المرتبة ال47)، نيجيريا (المرتبة ال49)، بوركينافاسو (المرتبة ال52)، مالي (المرتبة ال63)، جزر الرأس الأخضر (المرتبة ال64) و مصر (المرتبة ال65).

وشهدت المراكز العشرة الأولى للتصنيف الجديد تغييرات كثيرة حيث عادت فرنسا بطلة العالم إلى القمة (1726 نقطة) متفوقة على كل من بلجيكا (1723 نقطة) والبرازيل (1657 نقطة).

كرواتيا، وصيفة مونديال 2018، أضحت تحتل المرتبة الرابعة برصيد 1643 نقطة بينما إنجلترا، صاحبة المرتبة الرابعة في روسيا، تقدمت إلى المركز السادس ب1615 نقطة.