مالي: إعادة انتخاب الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بعد حصوله على 67 بالمئة من أصوات الناخبين

أعلنت وزارة الإدارة الإقليمية المالية، اليوم الخميس، أن النتائج الرسمية للدور الثاني للانتخابات الرئاسية في مالي أسفرت عن فوز الرئيس إبراهيم أبو بكر كيتا بولاية ثانية بعد حصوله على نسبة 67.17 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقابل 32.83 بالمائة لخصمه وزعيم المعارضة سومايلا سيسي.

وقال وزير الادارة الاقليمية، محمد أعرلاف، في تصريح نقلته محطة أو.تي.تي.ام التلفزيونية العامة، اليوم الخميس، أنه أعيد انتخاب الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم بوبكر كيتا لفترة رئاسية ثانية مدتها خمس سنوات بعد حصوله على نسبة 67.17 بالمائة من الأصوات المعبر عنها في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، مقابل 32.83 بالمائة لخصمه سومايلا سيسي.

وحسب الدستور المالي، سيتولى الفائز في الانتخابات، الرئاسة ابتداء من الرابع سبتمبر المقبل.

وتنافس في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية المالية، كل من الرئيس المنتهية ولايته إبراهيم أبوبكر كيتا (73 عاما) الذي حصل في الجولة الأولى على 41.4 في المائة من الأصوات المعبر عنها وزعيم المعارضة سيسي(68عاما) الذي حصد 17.8 في المائة.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية