تخصيص أزيد من 900 رحلة يوميا وتجهيز محطة الخروبة بأكثر من 40 كاميرا مراقبة بمناسبة عيد الأضحى الجزائر

خصصت شركة إستغلال وتسيير المحطات البرية للجزائر (سوغرال) أزيد من 900 رحلة يوميا نحو مختلف خطوطها الداخلية خلال الثلاثة أيام التي تسبق عيد الأضحى المبارك، كما تم تجهيز «محطة خروبة» بأزيد من 40 كاميرا لتأمين المواطنين وممتلاكتهم ،حسبما أفاد به المدير العام لذات المؤسسة عزالدين بوشهيدة.

وأشار السيد بوشهيدة في تصريح ل/واج اليوم الخميس أن المؤسسة ستؤمن أزيد من 900 رحلة يوميا إنطلاقا من محطة الخروبة تحسبا لعيد الأضحى ومن المتوقع أن لا يتجاوز عدد المسافرين 30.000 يوميا خلال هذه الفترة خاصة أن عيد الأضحى هذه السنة يتزامن مع العطلة الصيفية وبالتالي لا يوجد ضغط كبير على الخطوط ما يسمح بالتكفل بهم بكل أريحية دون ضغط.

و سيتم « تدعيم برنامج المحطة البرية الخروبة الذي يخص الخطوط الكبيرة (وجهات خارج الولاية) عن طريق رفع عدد الحافلات الخاصة ويبلغ عددها 300 حافلة إضافية خلال يومي عيد الأضحى إلى جانب سيارات الأجرة ما بين الولايات قصد ضمان وسائل

النقل للمسافرين للاستجابة لجميع الطلبات المحتملة «، يبرز ذات المسؤول.

وتعرف محطة الخروبة في المناسبات الدينية والوطنية «حركة كثيفة» للمسافرين المغادرين للعاصمة وصلت في الاربع سنوات الماضية الى معدلات قاربت 50 الف مسافر يوميا، و هو ما يشكل أزيد من 25 بالمائة من مجموع المسافرين عبر بقية المحطات التي تشرف شركة سوغرال على استغلالها و تسييرها.

وأبرز السيد بوشهيدة من جهة اخرى ان كافة الاجراءات والتدابير قد اتخذت سواء بالنسبة لرحلات الذهاب أو العودة الى العاصمة وقال «لن يشكل تدفق الحافلات بعد فترة العيد على المحطة اي مشكل كما كان يسجل في السنوات الماضية «، مضيفا ان الوصول الى المحطة البرية الرئيسية الخروبة دفعة واحدة للحافلات و في نفس التوقيت سيتم في ظروف «عادية و سلسلة».

وطمأن في نفس الوقت المواطنين أن كل الإجراءات اللازمة للتكفل بأزيد من50.000 مسافر يوميا من المنتظر تدفقهم على محطة خروبة خلال الأيام التي تلي العيد واكد في نفس الوقت ان هناك إمكانية لاستقبال ازيد من 50 الف مسافر في يوم واحد دون اي اشكال في ظل الإجراءات التي تم اتخاذها.

من جهة أخرى تم تخصيص مداومات لنقل المواطنين خلال اليوم الأول والثاني من عيد الأضحى تتمثل في ضمان الحد الأدني من الخدمات للوجهات التي لا تتعدى مسافتها 150 كلم. و ستخصص رحلات نحو المسافات الطويلة على مستوى كل المحطات البرية التي تشرف عليها الشركة.

كما سيتم تجنيد العمال وأعوان الرقابة والنظافة وفق نظام المناوبة الذي يصل عددهم 3000 عون. واشار في هذا الصدد الى «تجميد مؤقت» لفترة العطل بالنسبة لعمال الشركة وذلك من اجل ضمان خدمة و تكفل أفضل بالمسافرين.

وذكر السيد بوشهيدة أنه تم تدعيم شبكة كاميرات المراقبة بنسبة 80 بالمئة حيث تم وضع أزيد من 40 كاميرا حفاظا على سلامة وأمن وممتلكات المواطنين من مختلف الجرائم خلال تنقلهم على مستوى المحطة البرية للخروبة وذلك بالتنسيق مع مصالح الأمن لمراقبة مداخل ومخارج المحطة ايام عيد الأضحى.

وبخصوص فتح محطات برية على المستوى الوطني لدعم هياكل المؤسسة أوضح المسؤول أنه سيتم خلال شهر سبتمبر القادم افتتاح محطات برية بكل من البليدة و برج بوعريريج والاغواط .

وللتذكير فان قدرة استيعاب محطة الخروبة البرية تقدر بأزيد من 1200 رحلة يوميا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية