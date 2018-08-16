محمد عيسى: الحاج الجزائري أصبح فاعلا إضافيا في نجاح عمل البعثة

أشرف وزير الشؤون الدينية والأوقاف محمد عيسى على جلسة عمل مع المنسق العام ورؤساء فروع البعثة بالمدينة المنورة.

وقد تم التركيز على مسائل جوهرية تتعلق بالاستقبال والنقل والإسكان، الإعاشة والتكفل الصحي وغيرها من المحاور التي من شانها ضمان موسم حج ناجح.

وأوضح الوزير محمد عيسى في هذا الصدد" انه تم الاستماع إلى تقارير رؤساء الفروع كل في اختصاصه وقد تمت الملاحظة ان كل فرع تحسن أدائه مقارنة بالسنة الماضية وقد عرف الجميع كيفية التفاعل مع السلطات السعودية لتذليل جميع العراقيل".

والملاحظ أيضا في موسم الحج هذه السنة هو السير الحسن تتم فيه الشعيرة بالنسبة للحجاج الجزائريين مع التنظيم المحكم لبعثات الحج.

المصدر: الإذاعة الجزائرية