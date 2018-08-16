هلاك 11 شخصا وإصابة 10 آخرين في حادثــي مرور بإليــــزي وعين الدفلى

لقي سبعة أشخاص مصرعهم وأصيب إثنين آخرين بجروح في حادث مرور خطير وقع صباح الخميس بإقليم بلدية برج عمر إدريس بولاية إيليزي، بينما قضى أربعة أشخاص وأصيب ثمانية آخرين في اصطدام سيارتين ضمن موكب عرس ببالقرب من محطة دوي ببلدية جليدة بولاية عين الدفلى

ووقع الحادث الأول بالطريق الوطني رقم (3) في شقه الرابط بين التجمع السكاني " تيافتي " و" حاسي بلقبور " إثر اصطدام عنيف بين مركبتين نفعيتين مما أدى إلى مصرع (6) أشخاص من عائلة واحدة تنحدر من حمام السخة بولاية سطيف كانوا على متن تويوتا هيلوكس ومقتل سائق تويوتا "أف جي 105" الذي ينحدر من بلدية قيباس بورقلة على الفور، فيما أصيب شخصين آخرين بجروح طفيفة وفق توضيحات المقدم بوحو عن المجموعة الاقليمة الدرك الوطني.

وتم إجلاء جثث القتلى من قبل مصالح الحماية المدنية نحو مصلحة حفظ الجثث بالمؤسسة العمومية للصحة الجوارية ببرج عمر إدريس التي نقل إليها الجرحى أيضا.

وفتحت مصالح الدرك الوطني تحقيقا لمعرفة ملابسات هذا الحادث الأليم .

وبعين الدفلى ، هلك أربعة أشخاص و أصيب ثمانية آخرين بجروح في حادث مرور وقع ظهر الخميس على مستوى شطر من الطريق السيار شرق-غرب العابر للولاية.

واوضح النقيب كمال حمدي المكلف بالاعلام على مستوى الحماية المدنية بعين الدفلى أن الحادث الذي وقع بالقرب من محطة الخدمات "دوي" الواقعة بالمخرج الشرقي لبلدية جليدة (10 كلم جنوب- شرق عين الدفلى) نجم عن اصطدام عنيف بين مركبتين سياحيتين (نتيجة السرعة التي كانا يستعملانها) كانتا ضمن موكب زفاف و تسبب في وفاة أربعة نساء ثلاث منهن على الفور وواحدة في المستشفى (تتراوح أعمارهم ما بين 19 و 55 سنة) و إصابة ثمانية آخرين بجروح لم يتم تحديد أعمارهم بسبب عدم حملهم لبطاقات هويتهم.

وأضاف المصدر أنه ومباشرة بعد تلقيهم الخبر تنقل أعوان الحماية المدنية لإسعاف الجرحى و إجلائهم نحو مستشفى "مكور حمو" بعين الدفلى حيث تم تجنيد لهذا الغرض خمس شاحنات و سيارتي إسعاف و ما لايقل عن 27 عونا.

وذكر أنه تم فتح تحقيق من طرف مصالح الدرك الوطني لتحديد الأسباب الحقيقية وراء وقوع هذا الحادث مشيرا إلى أن الحادث تسبب في اضطرابات في حركة السير.

يذكر أن عدد حوادث المرور التي وقعت بطرقات الولاية منذ بداية الشهر الجاري والمقدر عددها ب68 حادثا خلفت مقتل 9 أشخاص و إصابة 90 آخرين بجروح.

المصدر : الإذاعة الجزائرية /وأج