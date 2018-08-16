وزارة الفلاحة : 5 ملايين رأس لأضاحي العيد والحمى القلاعية لم تصب الأغنام

اكد مدير المصالح البيطرية لدى وزارة الفلاحة والتنمية الريفية و الصيد البحري، قدور هاشمي كريم، الخميس بالجزائر العاصمة ان رؤوس الاغنام عبر جميع ولايات الوطن لم تصب بالحمى القلاعية.

و اكد قدور هاشمي خلال ندوة صحفية حول التحضيرات الخاصة بعيد الاضحى ان هناك وفرة في العرض على مستوى السوق الوطنية حيث يوجد 5 مليون راس مخصصة لأضاحي العيد خلال هذه السنة كما ان هذه القطعان غير معنية تقريبا بخطر الاصابة بهذا المرض الفيروسي".

و اضاف المديرذاته ان الفيروس قد اصاب بعض الرؤوس فقط من قطعان الابقار و انه تم التحكم في الوضعية في فترة قصيرة.

كما اشار الى ان "الفيروس الذي ظهر منذ سنة 2014 قد اصاب في سنة 2018 رؤوس الابقار الفتية التي لم تحصل على المناعة خلال حملات التلقيح السابقة لأنها لم تكن قد ولدت بعد".

وابرز قدور هاشمي انه تم حتى اليوم تلقيح 8000 راس معلنا من جانب اخر عن توجيه طلب بمليوني (2) جرعة من اللقاح ثنائي التكافؤ لدى مخابر عالمية.

وتابع قوله ان "هذا النوع من اللقاح الاكثر فعالية مقارنة بالسابق يعمل ضد نوعين من الفيروسات O و A".

كما اكد من جانب اخر ان جميع الاجراءات الصحية قد اتخذت شهرين من قبل تحسبا لعيد الاضحى.

واضاف قدور هاشمي انه "علاوة على تجنيد 1500 طبيبا بيطريا موظفا من اجل ضمان المداومة لضمان التغطية الصحية للقطعان خلال هذه المناسبة الدينية "، مشيرا أن فرقا متنقلة ستجوب المدن للقيام بعمليات المراقبة على مستوى الاحياء و المذابح خلال يوم العيد من اجل مراقبة الذبائح و تحسيس المواطنين بالأخطار الصحية المحتملة على غرار الكيس المائي "الذي يمكن ايجاده على مستوى كبد او رئتي الكبش".

المصدر: الإذاعة الجزائرية