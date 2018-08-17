المحترف الثاني /الجولة الثانية/: تقديم لقاء مولودية العلمة - شبيبة سكيكدة إلى الساعة 00ر17

الجزائر, 17 أغسطس 2018 (واج)- تم تقديم لقاء مولودية العلمة - شبيبة سكيكدة, لحساب الجولة الثانية من بطولة الرابطة المحترفة الثانية موبيليس لكرة القدم, إلى الساعة 00ر17 بملعب مسعود زوقار هذا السبت بعد أن كان مبرمجا من قبل على الساعة 00ر19, حسب ما أعلنت عنه الرابطة المحترفة لكرة القدم.

برنامج الجولة الثانية

السبت 18 أغسطس 2018:

ترجي مستغانم - اتحاد الحراش (00ر17 سا)

سريع غليزان - مولودية سعيدة (00ر17 سا)

جمعية وهران - اتحاد البليدة (00ر17 سا)

رائد القبة - اتحاد بسكرة (00ر17 سا)

نجم مقرة - أمل بوسعادة (00ر17 سا)

مولودية العلمة - شبيبة سكيكدة (00ر17 سا)

وداد تلمسان - شبيبة بجاية (00ر18 سا)

اتحاد عنابة - أولمبي الشلف (00ر19 سا).

المصدر: وكالة الانباء الجزائرية