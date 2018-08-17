فرق الإنقاذ تواصل البحث عن ما بين 10 إلى 20 مفقودا في حطام جسر جنوة

ذكرت وسائل إعلام إيطالية اليوم الجمعة أن فرق الإنقاذ لاتزال تواصل عمليات البحث في حطام الجسر المنهار في جنوة بشمال إيطاليا، عن مفقودين يتراوح عددهم ما بين 10 و 20 شخصا.

وأضافت نقلا عن عناصر الوقاية المدنية أن عمليات البحث متواصلة، إذ يتم إزالة ونقل قطع كبيرة من الجسر المنهار من أجل العثور على المفقودين.

و أشارت إلى أن المفقودين هم أشخاص يشتبه بأنهم مروا على الجسر، لكن انقطعت أخبارهم منذ وقوع الانهيار الذي أودى بحياة 38 شخصا،و إصابة 15 اخرين،وفق حصيلة مؤقتة.

وبحسب المصادر ذاتها، فإن حوالي ألف شخص يسابقون الزمن من أجل العثور على ناجين أو ضحايا جدد في موقع الحادث من بينهم حوالي 350 رجل إطفاء.

و ذكرت وسائل إعلام محلية أن إيطاليا ستعلن غد السبت يوم حداد وطني ،و هو يوم الذي سيتم فيه تشييع جثامين الضحايا.

المصدر: وكالة الأنباء الجزائرية