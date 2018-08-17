جمع غفير يرافق النحات محمد دماغ إلى مثواه الأخير

17/08/2018 - 17:25

ووري الثرى بعد صلاة الجمعة بمقبرة  بوزوران بباتنة جثمان النحات محمد دماغ الذي وافته المنية ،الخميس عن عمر  ناهز 88 عاما، بحضور جمع غفير من المقربين و الفنانين والمواطنين

ومن بين الذين رافقوا الفنان الراحل إلى مثواه الأخير صديقه و زميله الفنان  التشكيلي حسين هوارة الذي صرح بتأثر كبير أن وفاة دماغ تمثل "خسارة  بالنسبة للفن والثقافة الجزائرية"، واصفا إياه ب "الممتهن الخالد للفن ذو  الموهبة الكامنة التي تعيد حياة ثانية للخشب".

و أضاف السيد هوارة:" لقد كان فنانا عصاميا يستلهم أعماله من الطبيعة و من  مشاهد من الحياة" قبل أن يقول: "لقد كانت ورشته مكانا للالتقاء بالنسبة لفناني باتنة و كل من يعبرون عاصمة الأوراس. لقد كان مولعا بالنحت و يعرف كيف يعبر عن  حيويته بفنه".

و ذكر هوارة بأن ورشة دماغ كانت تقع بوسط مدينة باتنة و كان يعرض أعماله في  الهواء الطلق لتثير الكثير من المعجبين.

و يعد محمد دماغ من مواليد 4 جويلية 1930 بباتنة و كان مجاهدا بالولاية  التاريخية أوراس النمامشة ووجها بارزا في مجال فن النحت بالجزائر.

و قد نال محمد دماغ عديد الجوائز الشهيرة من بينها جائزة باناف 1969 من خلال  عمليه الشهيرين "الاندهاش" و "الأم و الطفل" (L'Etonnement et La mère et  l'enfant)

و يعد عمله بعنوان "نابالم" (Napalm) من بن أشهر إبداعاته كما كان محمد دماغ  مقربا جدا من كل من الكاتب الجزائري الراحل كاتب ياسين  والفنان التشكيلي محمد  ايسياخم.

المصدر: الإذاعة الجزائرية /وأج

 

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