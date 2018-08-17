سلطات الاحتلال المغربي تعتدي على 15 مناضلا صحراويا بمطار العيون المحتلة

اعتدت سلطات الاحتلال المغربي بمطار العيون المحتلة على 15 مناضلا صحراويا بعد قدومهم من مشاركتهم ضمن فعاليات النسخة التاسعة من الجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية التي جرت فعالياتها بجامعة أمحمد بوقرة ببومرداس، حسبما أوردته وكالة الأنباء الصحراوية (واص) الجمعة.

وأوضحت الوكالة ان "المناضلين الصحراويين، و بعد نزولهم بمطار العيون المحتلة، تم عزلهم عن باقي المسافرين دون أي مبرر قبل أن تتدخل عليهم تشكيلات من قوات قمع الاحتلال بأزياء مدنية يتقدمهم ،محسن السرغيني المسؤول عن دهس ومحاولة اغتيال الطفل الصحراوي أيوب الغن".

وأفادت الوكالة ان قوات الاحتلال المغربي قامت بتعنيفهم والاعتداء عليهم جسديا ولفظيا قبل ادخالهم وبالقوة الى غرفة مغلقة، حيث تم تفتيشهم هناك بطرق لا اخلاقية، كما تم التحقيق معهم في جو من الترهيب والتهديد ومصادرة العديد من حاجياتهم.

للإشارة، فقد اختتمت الاربعاء، بولاية بومرداس الطبعة التاسعة للجامعة الصيفية لإطارات جبهة البوليساريو والدولة الصحراوية التي انطلقت فعالياتها يوم 4 أغسطس الجاري بجامعة أمحمد بوقرة بومرداس، تحت إشراف اللجنة الوطنية الجزائرية للتضامن مع الشعب الصحراوي بالتعاون مع سفارة الجمهورية الصحراوية بالجزائر.

المصدر : الإذاع الجزائرية/وأج