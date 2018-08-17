الجولة الـ 2: أولمبي المدية يعود بالزاد كاملا من بلعباس وشبيبة الساورة ومولودية بجاية تتقاسمان الصدارة مؤقتا

أحرز نائب بطل الموسم الفارط شبيبة الساورة أول فوز له في بطولة 2018-2019 على حساب ضيفه مولودية وهران (2-0)، لتتصدر الشبيبة جدول الترتيب مؤقتا, بمعية مولودية بجاية التي تعادلت مع شبيبة القبائل (1-1)، بينما اكتفى حامل اللقب بنقطة التعادل من ميدان الصاعد الجديد أهلي برج بوعريريج (0-0)، بعد إجراء الشطر الأول من مباريات الجولة الثانية لبطولة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، هذا الجمعة.

وحقق فريق شبيبة الساورة أول فوز في بطولة هذا الموسم, مؤكدا تفوقه الدائم بملعبه ، إثر إطاحته بضيفه مولودية وهران بثنائية نظيفة (2-0)، من توقيع مهاجمه محمد بولعويدات، الذي التحق بأبناء بشار،خلال الميركاتو الصيفي، بعد تجربة احترافية قصيرة بنادي أحد السعودي.

وأهدى بولعويدات الهدف الأول لأصحاب الأرض (د 57) من ضربة جزاء، قبل أن يضرب من جديد (د 85)، ويمنح الزاد كاملا للساورة، ما يضع الفريق مؤقتا في الصف الأول (4 نقاط), رفقة مولودية بجاية، بالمقابل عجزت المولودية الوهرانية عن فتح عداد الفوز لهذا الموسم بعد تعادل الأسبوع الفارط بعقر الديار أمام.البرج

واكتفى حامل لقب البطولة شباب قسنطينة بالتعادل السلبي في تنقله لمواجهة أهلي برج بوعريريج (0-0), ولم يتمكن "البرايجية" العائدين بنقطة ثمينة من وهران في الأسبوع الماضي من التفوق على تشكيلة "السنافر" التي تبقى على وقع تعادلين متتاليين، بعد الجولة الأولى بملعب حملاوي ضد النصرية (1-1). وتميز هذا اللقاء بإشهار الحكم ميال لثلاث بطاقات حمراء، بن عيادة وحداد من جانب الشباب وملال من الأهلي. وبالتالي نقطتين لكل فريق تضعهما في المركز السابع مؤقتا.

وفي وقت سابق من تعادلت مولودية بجاية مع شبيبة القبائل (1-1)، في داربي منطقة القبائل, حيث افتتح المحليون باب التهديف منذ الدقيقة (8)، بفضل مهدي قادري الذي استغل تمريرة المالي ماليك توري. وتمكنت الشبيبة من تعديل الكفة بواسطة هداف الفريق مهدي بن علجية بضربة جزاء (د 24), وكان يرغب أبناء بجاية في تأكيد فوزهم خلال افتتاح البطولة بقواعد أولمبي المدية (4-2), غير أنهم وقعوا أمام تشكيلة الشبيبة العنيدة، التي سجلت التعادل الثاني على التوالي بعد أسبوع من تعثرها داخل الديار أمام شبيبة الساورة (0-0).

وتلقى اتحاد بلعباس هزيمته الثانية بعد جولتين, هذه المرة بميدانه ضد أولمبي المدية (1-2), بعد خسارته الأولى في سطيف (0-3). المحليون كانوا سباقين للتهديف عن طريق زكرياء خالي (د 10), ليتراجع أداء أبناء "المكرة", ما سمح للزوار بتعديل النتيجة وتحقيق الفوز بفضل ثنائية محمد شكريط (د 13) و (د 36).

وبالتالي استدرك أبناء عاصمة "التيطري" بعد سقوطهم بملعبهم في الخرجة الأولى ضد "الموب" (2-4). وذلك بفضل مهاجمهم شكريط الذي اعتلى جدول ترتيب الهدافين مؤقتا بثلاث أهداف.

النتائج الجزئية والترتيب

مولودية بجاية - شبيبة القبائل 1-1

اتحاد بلعباس - أولمبي المدية 1-2

شبيبة الساورة - مولودية وهران 2-0

أهلي برج بوعريريج - شباب قسنطينة 0-0

السبت 18 أوت:

الجزائر (عمر حمادي) : نادي بارادو - شباب بلوزداد (00ر21)

السبت 25:

الجزائر (20 اوت 1955) : نصر حسين داي - اتحاد الجزائر (00ر17)

في انتظار تحديد الملعب : جمعية عين مليلة - وفاق سطيف (00ر17) (بدون جمهور)

تاجنانت : دفاع تاجنانت - مولودية الجزائر (00ر17)

الترتيب نقاط لعب

1. مولودية بجاية 4 2

--. شبيبة الساورة 4 2

3. وفاق سطيف 3 1

--. جمعية عين مليلة 3 1

--. اتحاد الجزائر 3 1

--. أولمبي المدية 3 2

7 . شبيبة القبائل 2 2

--. شباب قسنطينة 2 2

--. أهلي برج بوعريريج 2 2

10. نصر حسين داي 1 1

--. مولودية الجزائر 1 1

--. نادي بارادو 1 1

--. مولودية وهران 1 2

14. دفاع تاجنانت 0 1

--. اتحاد بلعباس 0 2

16. شباب بلوزداد -3 1

ملاحظة : هذا الترتيب يأخذ بعين الاعتبار فوز جمعية عين مليلة بالغياب أمام شباب بلوزداد (3-0) و خصم 3 نقاط من رصيد النادي العاصمي.